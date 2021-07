Privacy First vraagt senaat om tegen vingerafdruk op id-kaart te stemmen

Stichting Privacy First heeft de Eerste Kamer gevraagd om tegen een aanpassing van de Paspoortwet te stemmen waardoor de identiteitskaart twee vingerafdrukken van de houder moet bevatten. Volgens de stichting vormt de verplichte afname van ieders vingerafdrukken onder de Paspoortwet nog steeds de meest massale en langst voortdurende privacyschending die Nederland ooit gekend heeft.

Voor de aanvraag van een paspoort is het verplicht om vingerafdrukken af te staan. Dat zal straks ook gaan gelden voor de identiteitskaart. Dit volgt uit een Europese verordening die stelt dat alle identiteitskaarten in de EU twee vingerafdrukken van de houder moeten bevatten. De aanpassing van de Paspoortwet om dit mogelijk te maken werd vorige maand in de Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, CDA en BBB stemden voor. De SP, PvdD, SGP, JA21, FVD, Groep Van Haga en PVV stemden tegen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer op 12 of 13 jul over de aanpassing van de Paspoortwet debatteren.

Privacy First heeft Eerste Kamer-leden een brief gestuurd waarin wordt opgeroepen om tegen te stemmen. "Reeds in mei 2016 heeft de Raad van State geoordeeld dat vingerafdrukken in Nederlandse identiteitskaarten in strijd zijn met het recht op privacy wegens gebrek aan noodzaak en proportionaliteit", zo laat de stichting in een e-mail weten. Ook stelt Privacy First dat het bestrijden van look-alike fraude met paspoorten en identiteitskaarten zo kleinschalig is, dat verplichte afgifte van ieders vingerafdrukken ter bestrijding hiervan volstrekt disproportioneel en dus onrechtmatig is.

Een ander kritiekpunt is dat vanwege hoge foutenpercentages vingerafdrukken op identiteitsdocumenten tot nu toe nauwelijks worden gebruikt. "Tot op heden zijn alle miljoenen afgenomen vingerafdrukken van vrijwel de gehele volwassen Nederlandse bevolking in de praktijk echter niet of nauwelijks gebruikt, aangezien e.e.a. reeds in 2009 technisch ondeugdelijk en onwerkbaar was gebleken. De verplichte afname van ieders vingerafdrukken onder de Paspoortwet vormt daarmee nog steeds de meest massale en langst voortdurende privacyschending die Nederland ooit gekend heeft", aldus de stichting.