Britse privacytoezichthouder onderzoekt gebruik privémail op ministerie

De Britse privacytoezichthouder ICO is een formeel onderzoek gestart naar het gebruik van privémail en berichtendiensten op het Britse ministerie van Volksgezondheid. De ICO maakt zich zorgen over transparantie, veiligheid en privacy. Aanleiding voor het onderzoek zijn suggesties van ministers en hoge functionarissen om "private correspondentiekanalen" voor gevoelige overheidszaken te gebruiken.

Dit hoeft niet per definitie in strijd met de Britse databeschermingswetgeving en de wet op de openbaarheid van bestuur te zijn. "Maar ik maak me zorgen dat informatie in privé e-mailaccounts wordt vergeten, genegeerd, automatisch verwijderd of anders onbeschikbaar is voor informatieverzoeken", stelt de Britse Information Commissioner Elizabeth Denham. Dit zou het proces voor de vrijheid van informatie belemmeren en kan ervoor zorgen dat officiële stukken over gemaakte beslissingen niet worden bewaard.

Daarnaast maakt Denham zich zorgen dat e-mails met persoonlijke details niet goed beveiligd zijn in de persoonlijke e-mailaccounts van mensen. Daarom is nu een formeel onderzoek gestart en zal de privacytoezichthouder kijken of er binnen het ministerie van Volksgezondheid gebruik wordt gemaakt van privémail en of er hierbij sprake is van een overtreding van de databeschermingswetgeving.