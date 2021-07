Kaseya liet oud klantenportaal met kwetsbaarheid jarenlang online staan

Softwarebedrijf Kaseya, waarvan de software vorige week werd gebruikt voor een wereldwijde ransomware-aanval, heeft een oud klantenportaal waarin een kwetsbaarheid zat jarenlang online laten staan. In 2015 werd er een beveiligingslek in de Kaseya VSA-software gevonden (CVE-2015-2862) waarvoor het bedrijf met een beveiligingsupdate kwam.

Het klantenportaal van Kaseya, bereikbaar via portal.kaseya.net, was ook kwetsbaar voor dit beveiligingslek. Via de kwetsbaarheid is path traversal mogelijk en kan een aanvaller toegang tot allerlei bestanden op de webserver krijgen. In het geval van de VSA-software was de aanval alleen via een geauthenticeerde gebruiker mogelijk, maar dat was niet het geval bij de klantenportaal.

Kaseya wist niet dat het klantenportaal ook kwetsbaar was, waardoor het beveiligingslek daarin nooit werd verholpen. In 2018 werd het klantenportaal uitgefaseerd en vervangen door een moderner klant- en ticketsysteem. Het oude portaal bleef echter online staan.

Volgens Kaseya zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat het oude klantenportaal op enige wijze betrokken is geweest bij de ransomware-aanval van vorige week. Er wordt echter nog onderzocht welke data in het systeem stond, zo laat het bedrijf tegenover it-journalist Brian Krebs weten. Nadat Kaseya werd geïnformeerd dat het oude klantenportaal kwetsbaar was werd het offline gehaald.