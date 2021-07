Biden roept Putin op om Russische ransomwaregroepen aan te pakken

De Amerikaanse president Biden heeft de Russische president Putin in een telefoongesprek opgeroepen om ransomwaregroepen in het land aan te pakken. "Ik heb hem duidelijk gemaakt dat de VS verwacht wanneer een ransomware-aanval vanaf zijn grondgebied afkomstig is, ook al is het niet gesponsord door de staat, we verwachten dat hij actie onderneemt als we ze genoeg informatie geven over wie het is", aldus Biden in een reactie na afloop van het gesprek.

Biden herhaalde ook dat de Verenigde Staten elke noodzakelijke actie zal ondernemen om de eigen bevolking en vitale infrastructuur tegen ransomware-aanvallen te beschermen. Er is inmiddels een communicatiekanaal tussen beide landen geopend om onder andere over ransomware-aanvallen te overleggen, liet Biden verder weten.

Perssecretaris Jen Psaki ging ook nog in op de ransomware-aanval via de software van Kaseya, die door de REvil-groep is uitgevoerd. "We weten dat REvil vanuit Rusland en andere landen in de wereld opereert en we hebben geen aanvullende of nieuwe informatie dat de Russische overheid deze aanvallen heeft aangestuurd. We weten ook en vinden dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Ze hebben een verantwoordelijkheid om actie te ondernemen", aldus Psaki.