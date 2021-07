Nieuwe Firefox ondersteunt Fetch metadata request headers

De nieuwste versie van Firefox die later vandaag uitkomt ondersteunt Fetch metadata request headers, waarmee websites en webapplicaties hun gebruikers tegen verschillende soorten aanvallen kunnen beschermen. Volgens Mozilla is het door de open aard van het web bij veel cross-site-gerelateerde aanvallen lastig voor websites of webapplicaties om te bepalen of een request afkomstig is van de gebruiker of een malafide site die in een andere browsertab is geopend.

Fetch metadata request headers bieden in deze gevallen een oplossing. De headers geven namelijk informatie over de context waarvandaan het request afkomstig is. Hierdoor kan de server beslissen of een request moet worden toegestaan gebaseerd op waar het request vandaan komt en hoe de resource wordt gebruikt. Zo wordt het mogelijk voor de webserver om een same-origin request van de overeenkomstige website te onderscheiden van een cross-origin request dat afkomstig is van de website van een aanvaller.

Dit moet verschillende soorten aanvallen voorkomen, zoals cross-site request forgery (CSRF), cross-site leaks (XS-Leaks) en speculatieve cross-site execution side channel-aanvallen, zoals Spectre. Mozilla roept websites en webapplicaties op om van de Fetch metadata request headers gebruik te maken. De headers worden vanaf Firefox 90 ondersteund, die later vandaag verschijnt.