Groot deel berichten in Berichtenbox MijnOverheid na zes weken nog niet gelezen

Een groot deel van de berichten die overheidsinstanties naar gebruikers van MijnOverheid sturen is na zes weken nog altijd niet gelezen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van overheidsinstantie Logius. Via de BerichtenBox van MijnOverheid kunnen burgers post van de overheid ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om berichten van gemeenten, waterschappen en landelijke organisaties. Inmiddels hebben zo'n 8,9 miljoen mensen een MijnOverheid-account.

Een groot deel van de vorig jaar verstuurde berichten is na zes weken nog altijd niet gelezen. Wel is de situatie iets verbeterd ten opzichte van 2019. In 2019 was 46 procent van de verstuurde berichten na drie weken nog niet geopend. Dat is vorig jaar gedaald naar 42 procent. Het aantal berichten dat na zes weken nog altijd niet door de gebruiker was gelezen bedroeg vorig jaar 37 procent. Een verbetering van vier procent ten opzichte van 2019.

Volgens Logius zorgt de Berichtenbox-app, die inmiddels meer dan vier miljoen keer is gedownload, ervoor dat berichten sneller kunnen worden gelezen. Door de notificatiefunctie weten gebruikers dat er een bericht klaarstaat. Daarnaast maken meer gebruikers gebruik van de herhaalnotificatie, die een bericht verstuurt wanneer een bericht na een bepaalde periode niet is geopend.

Verder stelt de overheidsinstantie dat het niet openen van alle berichten grotendeels is te verklaren door het type bericht dat wordt verstuurd. Relatief veel berichten worden verstuurd met alleen een aankondiging zonder inhoudelijke informatie. Ook zijn er organisaties die berichten zowel digitaal als per post aanbieden. "Het is hierdoor minder noodzakelijk om het digitale bericht te openen", aldus Logius.