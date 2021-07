Ransomware-aanval op hostingprovider Cloudstar raakt honderden bedrijven

Door een ransomware-aanval op hostingprovider Cloudstar zijn honderden bedrijven in de Verenigde Staten getroffen en hebben geen toegang meer tot hun data, wat gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering. Cloudstar biedt diensten aan voornamelijk bedrijven in de vastgoedsector, notarissen, verzekeraars en hypotheekverstrekkers. De hostingprovider heeft honderden klanten en vijf datacenters in de VS, meldt The Title Report.

Het bedrijf laat op de eigen website weten dat het op 16 juli slachtoffer van een "zeer geraffineerde ransomware-aanval" werd waardoor alle systemen onbeschikbaar zijn. Een situatie die gisteren nog altijd niet was veranderd. De hostingprovider zegt nog niet te weten welke data van klanten is getroffen en wanneer alle systemen weer online zijn. Volgens ingewijden heeft de aanval grote gevolgen voor klanten van Cloudstar, die daardoor onder andere geen hypotheken en leningen kunnen verstrekken.