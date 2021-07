DuckDuckGo lanceert gratis e-maildienst met duck.com e-mailadres

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft vandaag een eigen gratis e-maildienst gelanceerd die internetgebruikers tegen e-mailtrackers en het prijsgeven van hun echte e-mailadres moet beschermen. Email Protection, zoals de dienst heet, is een forwardingdienst die e-mails op een persoonlijk duck.com e-mailadres filtert en doorstuurt naar het echte e-mailadres van de gebruiker.

Volgens DuckDuckGo komt het vaak voor dat websites e-mailadressen van hun gebruikers uploaden naar Facebook en Google voor gerichte advertenties, of dat het e-mailadres van een gebruiker door een datalek op straat komt te liggen. Door het gebruik van een e-mailforward blijft het echte e-mailadres beschermd. Daarnaast zijn de duck.com e-mailadressen eenvoudig uit te schakelen wanneer die teveel spam ontvangen.

DuckDuckGo laat weten dat de inhoud van doorgestuurde e-mails niet wordt opgeslagen. Ontvangen e-mails worden gefilterd en dan doorgestuurd, aldus de zoekmachine, die toevoegt dat het ook de headers niet bewaart. Email Protection is beschikbaar in de apps van DuckDuckGo en bevindt zich nog in de bètafase. Geïnteresseerde gebruikers kunnen zich via een wachtlijst aanmelden.