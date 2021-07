Microsoft waarschuwt voor Windows 10-lek dat aanvaller SYSTEM-rechten geeft

Microsoft waarschuwt voor een nieuwe kwetsbaarheid in Windows 10 waardoor een aanvaller die al toegang tot een computer heeft SYSTEM-rechten kan krijgen en zo het systeem volledig kan overnemen. Het probleem wordt veroorzaakt doordat standaardgebruikers vanaf Windows 10 build 1809 toegang tot SAM, SYSTEM en SECURITY bestanden hebben. Hierdoor is "local privilege escalation" (LPE) mogelijk en kan een aanvaller zijn rechten verhogen.

Het probleem is dat de eerder genoemde bestanden toegang tot allerlei vertrouwelijke gegevens bieden, zoals gehashte wachtwoorden. Standaard zijn ze niet voor niet-beheerders toegankelijk. Wanneer een VSS shadow copy van de systeemschijf echter beschikbaar is kan een standaardgebruiker hierdoor toch toegang tot de eerder genoemde bestanden krijgen, terwijl dat eigenlijk niet zou moeten kunnen.

Zo is het mogelijk om wachtwoordhashes van accounts te achterhalen, het Windows-installatiewachtwoord te vinden en DPAPI-keys te bemachtigen waarmee alle op de computer gebruikte private keys zijn te ontsleutelen. Verder kan er controle over een machine-account worden gekregen dat voor een zogeheten "silver ticket" aanval is te gebruiken, zo waarschuwt het CERT Coordination Center (CERT/CC) van de Carnegie Mellon Universiteit.

De kwetsbaarheid wordt aangeduid als CVE-2021-36934, maar staat ook bekend als HiveNightmare en SeriousSAM. Volgens het CERT/CC is er nog geen "praktische oplossing" voor het probleem. Als tijdelijke workaround wordt aangeraden om toegang tot SAM, SYSTEM en SECURITY bestanden te beperken en System Restore points en Shadow volumes te verwijderen. Het verwijderen van shadow kopieën kan gevolgen voor systeemherstel hebben, zo laat Microsoft weten.