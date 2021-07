Wat valt bij particulier cameratoezicht onder de openbare ruimte?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Recent werd weer gerapporteerd over de politiedatabase Camera in Beeld. De database geeft politie een overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. De discussie gaat zoals elke keer over de vraag wat je nou wel en niet legaal mag filmen, wat is de "openbare ruimte" in dit verband?

Antwoord: Over het filmen van de openbare weg bij wijze van particulier cameratoezicht wordt al decennia veel geschreven. De teneur daarbij is dat het eigenlijk niet mag, omdat het een overheidstaak is om toezicht te houden op de openbare ruimte.

Dat werd nog een keer bevestigd in 2014 toen het Hof van Justitie oordeelde dat je ook als particulier onder de Wbp (en nu dus AVG) valt wanneer je aangebrachte camera’s op de openbare weg richt. Het argument daarachter was dat je zo zeer in andermans privacy treedt dat je dan gewoon je aan de regels moet houden.

Het Wetboek van Strafrecht verbiedt het met vaste camera's filmen van de openbare weg, maar dat verbod omzeil je door de camera duidelijk aan te kondigen. Dat is in de praktijk zelden een probleem.

De vraag blijft dan, wat is "de openbare weg", "voor het publiek toegankelijke plaatsen" of "openbare ruimte"? De wet is hier niet duidelijk in - sterker nog, de wet kent naast deze drie termen nog een handvol soort van synonieme begrippen.

Als vuistregel kun je aanhouden dat het gaat om plekken waar anderen zonder beperking ook mogen komen. De openbare weg (straten, stoepen en vrij toegankelijke parkeerplaatsen met name) valt er dus sowieso onder, maar jouw voortuin niet.

Iets lastiger ligt het bij vrij toegankelijke privéruimtes, zoals een café of winkel waar het publiek vrij naar binnen mag. Nog een stapje verder is een ruimte die alleen voor leden toegankelijk is, zoals een verenigingslokaal of de galerij van een flat.

Er is geen exacte afbakening van deze term, maar het lijkt mij logisch dat we ook dat nog "openbare ruimte" noemen gezien de strekking en het doel van deze wetgeving. Het gaat er immers om dat anderen niet zomaar bespied worden door particulieren met camera's. Pas als je iemands privéruimte betreedt (mijn huis, mijn achtertuin) dan gaat dat belang minder zwaar wegen en is het logisch dat je je niet meer aan de AVG hoeft te houden.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.