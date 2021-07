Beheerder Kelihos-botnet veroordeeld tot gevangenisstraf van 33 maanden

Een 40-jarige Russische man is in de Verenigde Staten wegens het beheren van het Kelihos-botnet veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden, wat overeenkomt met de tijd die man al in voorarrest doorbracht, zo laat persbureau AP weten. Het Kelihos-botnet was sinds 2010 operationeel en bestond uit tienduizenden besmette computers.

Cybercriminelen maakten op allerlei manieren gebruik van het botnet, zoals het versturen van aandelenspam en het verspreiden van malware. Het botnet was onder andere verantwoordelijk voor de verspreiding van ransomware in Nederland. In de jaren dat het actief was verstuurde Kelihos miljoenen spamberichten en phishingmails. Tegelijkertijd met de arrestatie van de Russische man in 2017 werd het botnet door de FBI uit de lucht gehaald.

Het Amerikaanse openbaar ministerie stelt dat de man sinds het einde van de jaren 1990 tot zijn arrestatie in april 2017 meerdere botnets beheerde, waaronder het Storm-botnet, het Waledac-botnet en het Kelihos-botnet. Dit laatste botnet zou uit minstens 50.000 computers hebben bestaan. De Russische man bekende in 2018 schuldig te zijn aan het opzettelijk beschadigen van een beveiligde computer, samenzwering, "wire fraud" en identiteitsdiefstal.

Volgens de rechter was de financiële schade die via het botnet werd veroorzaakt niet zo groot als justitie in een rapport beweerde en waarin een gevangenisstraf van twaalf jaar werd geëist. Volgens de rechter was er wel sprake van een ernstige en geraffineerde overtreding die bestraft moet worden.