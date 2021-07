Microsoft: cyberhygiëne en verstoren beste aanpak van ransomware

Het verbeteren van de cybersecurityhygiëne van gebruikers en organisaties en het verstoren van de criminele infrastructuur is de beste strategie om ransomware-aanvallen aan te pakken, zo heeft Microsoft onlangs aan een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden laten weten.

Volgens het techbedrijf gebruiken criminelen voor hun ransomware-aanvallen vaak dezelfde infrastructuur. Door gebruikte websites, servers en e-mailaccounts uit de lucht te halen wordt het lastiger voor de criminelen achter deze aanvallen om er geld mee te verdienen. Daarnaast moet ook de gebruikte betaalinfrastructuur worden verstoord, stelt Kemba Walden van Microsofts Digital Crimes Unit.

Bij veel aanvallen maken aanvallers gebruik van een cryptowallet, waar slachtoffers het geld naar toe over maken, en van partijen die helpen om de betaalde cryptovaluta naar andere valuta om te zetten. Microsoft laat weten dat sommige aanbieders van cryptowallets en cryptobeuzen in jurisdicties kunnen bestaan waar ze niet worden aangepakt. "Het zijn deze tussenpersonen die de stroom van ransomwaregeld faciliteren", merkt Walden op.

Hygiëne

Een ander punt waarop moet worden ingezet is cybersecurityhygiëne. "Vaak voorkomt het toepassen van basale cybersecurityhygiëne dat cybercriminelen een systeem kunnen gijzelen", stelt Walden. Hij wijst naar een ransomware-aanval op een systeem van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Criminelen wisten toegang tot het netwerk te krijgen via een systeembeheerderswachtwoord dat de verantwoordelijke gebruiker ook had gebruikt voor zijn Yahoo-mailaccount en dat in 2013 waarschijnlijk op straat is komen te liggen.

Door basale maatregelen te nemen wordt het lastiger voor aanvallers om op systemen in te breken. Walden benadrukt vooral het gebruik van multifactorauthenticatie. "Een door Microsoft uitgevoerd onderzoek schat dat meer dan 99 procent van alle cyberaanvallen voorkomen had kunnen worden als multifactorauthenticatie was gebruikt."