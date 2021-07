Inloggen op GGD-websites met DigiD door ddos-aanvallen niet mogelijk

Door ddos-aanvallen is het niet mogelijk om op verschillende GGD-websites met DigiD in te loggen, waardoor burgers niet hun testuitslag kunnen bekijken of afspraken voor een coronatest of vaccinatie kunnen maken. Dat meldt GGD GHOR, de koepelorganisatie van GGD'en in Nederland.

De aanvallen vinden sinds gisteren plaats en zorgen naast problemen met het inloggen er ook voor dat verschillende GGD-websites onbereikbaar waren. Mensen die als gevolg van de ddos-aanvallen hun uitslag nog niet hebben kunnen inzien worden door GGD GHOR gebeld. Het gaat dan om mensen met een negatieve testuitslag. In het kader van bron- en contactonderzoek worden mensen met een positieve testuitslag altijd geïnformeerd.

"Op dit moment werkt onze leverancier hard aan een structurele oplossing", aldus GGD GHOR. Volgens de koepelorganisatie hebben de ddos-aanvallen geen invloed op de werking van het Digitaal Corona Certificaat (DCC) waarmee gebruikers onder andere binnen de CoronaCheck-app kunnen aangeven dat ze zijn gevaccineerd, getest of hersteld van corona.