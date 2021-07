Microsoft: nog altijd duizenden slachtoffers per maand van helpdeskfraude

Nog altijd duizenden mensen per maand worden het slachtoffer van helpdeskfraude en kloppen aan bij Microsoft, zo laat het techbedrijf weten. Bij helpdeskfraude doen oplichters zich onder andere voor als Microsoftmedewerkers en stellen dat er iets mis is met de computer van het slachtoffer. Slachtoffers moeten vervolgens betalen om het niet-bestaande probleem op te lossen. Ook komt het voor dat oplichters de bankrekening van slachtoffers leeghalen.

Oorspronkelijk begon helpdeskfraude met alleen telefoongesprekken, waarbij slachtoffers thuis werden gebeld. Vervolgens werden er pop-ups gebruikt die stelden dat de computer bijvoorbeeld geïnfecteerd was met malware. Inmiddels worden ook search engine optimization (SEO) en andere vormen van social engineering toegepast om slachtoffers te maken. Sommige fraudeurs installeren zelfs malware op de computer van hun slachtoffers, zodat ze er toegang toe blijven houden, aldus Microsoft.

Elke maand ontvangt het techbedrijf naar eigen zeggen 6500 klachten van mensen die het slachtoffer van helpdeskfraude zijn geworden. Dit is wel een daling ten opzichte van eerdere jaren, toen het nog om 13.000 meldingen per maand ging. Verder stelt Microsoft op basis van onderzoek onder ruim 16.000 mensen in zestien landen dat drie op de vijf gebruikers het afgelopen jaar met helpdeskfraude te maken heeft gekregen.

Eén op de zes gebruikers werd misleid om met de scam door te gaan, wat slachtoffers soms honderden dollars kost. Verder laat Microsoft weten dat er een toename is van het aantal jongeren dat slachtoffer van helpdeskfraude wordt.