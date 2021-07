Windows Server ook kwetsbaar voor lek dat aanvaller SYSTEM-rechten geeft

Een kwetsbaarheid in Windows 10 waardoor een lokale aanvaller SYSTEM-rechten kan krijgen is ook aanwezig in Windows Server. Dat meldt Microsoft in een nieuwe versie van het betreffende beveiligingsbulletin. De kwetsbaarheid wordt aangeduid als CVE-2021-36934, maar staat ook bekend als HiveNightmare en SeriousSAM. Via het beveiligingslek kan een aanvaller die al toegang tot een computer heeft SYSTEM-rechten kan krijgen en zo het systeem volledig overnemen.

Het probleem wordt veroorzaakt doordat standaardgebruikers toegang tot SAM, SYSTEM en SECURITY bestanden hebben. Hierdoor is "local privilege escalation" (LPE) mogelijk en kan een aanvaller zijn rechten verhogen. Normaliter zijn deze bestanden niet toegankelijk. Via Volume Shadow Copy (VSS) blijkt dit echter toch mogelijk te zijn. VSS is een feature waarmee Windows het mogelijk maakt om vorige versies van bestanden te herstellen.

Via VSS zijn ook de SAM, SYSTEM en SECURITY bestanden voor een standaardgebruiker toegankelijk. Zo is het mogelijk om wachtwoordhashes van accounts te achterhalen, het Windows-installatiewachtwoord te vinden en DPAPI-keys te bemachtigen waarmee alle op de computer gebruikte private keys zijn te ontsleutelen. Verder kan er controle over een machine-account worden gekregen dat voor een zogeheten "silver ticket" aanval is te gebruiken.

In eerste instantie werd gemeld dat de kwetsbaarheid aanwezig is in alle Windows 10-versies sinds versie 1809. Microsoft heeft nu een overzicht van alle kwetsbare Windowsversies gepubliceerd. Daaruit blijkt dat ook Windows Server 2019, Windows Server versie 2004 en Windows Server versie 20H2 kwetsbaar zijn.

Microsoft werkt aan een beveiligingsupdate voor het probleem. In de tussentijd kunnen gebruikers maatregelen nemen. Als tijdelijke workaround is het mogelijk om de toegang tot de system32-map te beperken en VSS-kopieën te verwijderen. Microsoft waarschuwt dat het verwijderen van de VSS-kopieën wel gevolgen kan hebben voor het herstellen van data. Daarnaast moet zowel de toegang tot de system32-map worden beperkt als de VSS-kopieën worden verwijderd om misbruik van de kwetsbaarheid te voorkomen.