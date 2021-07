TikTok krijgt wegens Engelstalig privacybeleid AVG-boete van 750.000 euro

Video-app TikTok heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het verstrekken van een Engelstalig privacybeleid aan Nederlandse gebruikers een boete van 750.000 euro gekregen. TikTok bleek van 25 mei 2018 tot en met 28 juli 2020 haar privacybeleid aan Nederlandse gebruikers - waaronder kinderen - uitsluitend in de Engelse taal te verstrekken, wat in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming.

"Door de privacyverklaring niet in het Nederlands aan te bieden legde TikTok onvoldoende uit hoe de app persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en verder gebruikt. Dat is in strijd met de privacywetgeving, waar het uitgangspunt is dat altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt", zo laat de privacytoezichthouder weten.

TikTok is zeer populair onder kinderen, die binnen de AVG als een extra kwetsbare groep worden gezien en extra bescherming krijgen. De AP startte vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar de app, omdat er zorgen waren over de privacy van kinderen. Vorig jaar oktober heeft de toezichthouder haar onderzoeksbevindingen overhandigd aan TikTok. Hierna heeft TikTok verschillende wijzigingen toegezegd en doorgevoerd om de app voor kinderen onder de 16 jaar veiliger te maken.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal de uitkomsten van het onderzoek nu overdragen aan de Ierse privacytoezichthouder. Aanvankelijk had TikTok geen hoofdvestiging in Europa en kon de AP dit vanuit Nederland oppakken, maar tijdens het onderzoek heeft TikTok zich gevestigd in Ierland. "De AP was vanaf dat moment alleen nog bevoegd om te oordelen over de privacyverklaring van TikTok, omdat de overtreding was beëindigd", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

Het is nu aan de Ierse toezichthouder om het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens af te ronden en een definitief oordeel te vellen over de andere mogelijke privacyschendingen die de AP heeft onderzocht. TikTok heeft inmiddels al bezwaar aangetekend tegen de boete.