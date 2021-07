Purmerend gebruikt nepaccounts om burgers op social media te monitoren

De gemeente Purmerend gebruikt nepaccounts op social media om burgers online te monitoren, zo heeft de gemeente laten weten. Nicole Monait van PVV Purmerend stelde vragen aan de burgemeester en wethouders naar aanleiding van onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse gemeenten nepaccounts gebruiken om burgers op social media te volgen.

Via Facebook, Twitter en andere social media proberen de gemeenten om zicht op mogelijke ongeregeldheden te krijgen en fraude te bestrijden. Hierbij wordt soms ook de wet overtreden. Zo werkt bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten met nepaccounts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen deze methode onder strikte voorwaarden inzetten.

"Er is een aantal ambtenaren dat uit hoofde van hun functie de bevoegdheid heeft om gebruik te maken van een fictieve accountnaam, te gebruiken voor online monitoring. Zij nemen geen deel aan besloten Facebookgroepen. Social media bestaan al langer en wij monitoren deze ook al langer", aldus de gemeente op de vraag van Monait of Purmerend ook gebruikmaakt van nepaccounts.

Volgens de gemeente is het volgen van social media met een nepaccount niet in strijd met de wet. Verder slaat Purmerend bij de online monitoring geen data/persoonsgegevens geautomatiseerd op. De gemeente voegt toe dat het op verschillende plekken aandacht aan de privacyregels besteedt en over een Functionaris Gegevensbescherming beschikt (pdf).