Politie verwijderde vorig jaar ruim 218.000 foto's uit gezichtendatabase

De politie heeft vorig jaar ruim 218.000 foto's uit de gezichtendatabase CATCH verwijderd. Dat blijkt uit de Jaarcijfers 2020 die de politie eind vorig jaar bekendmaakte (pdf). De Nederlandse politie werkt sinds eind 2016 met het systeem CATCH Strafrecht Verdachte en Veroordeelde.

Daarmee kunnen foto's van verdachten worden vergeleken met een database met daarin foto's van verdachten en veroordeelden. Het systeem selecteert op meerdere kenmerken zoals de stand van de ogen, afstand naar de neus, breedte van de mond en andere uiterlijkheden. Vervolgens worden de resultaten door meerdere experts beoordeeld.

De database telt afbeeldingen van personen die worden verdacht van misdrijven waarop een straf van vier jaar of meer op staat of van mensen waarbij "twijfel" bestaat over de identiteit. Foto's in de database moeten worden verwijderd zodra iemand geen verdachte meer is. Dit geldt alleen voor personen die niet eerder zijn veroordeeld en ook geen andere zaak tegen zich hebben lopen.

CATCH wordt bij allerlei zaken gebruikt, zoals inbraken, winkeldiefstal, berovingen, maar ook zaken als WhatsAppfraude en phishing. De database telde vorig jaar 2,65 miljoen foto's. Ruim 218.000 foto's werden verwijderd. Tegenover NU.nl laat een woordvoerder van de politie weten dat niet kan worden gezegd van hoeveel personen deze 218.000 foto's zijn. In maart van dit jaar maakte de politie nog bekend dat de database foto's van in totaal 1,3 miljoen personen bevat.

Via het systeem had de politie vorig in totaal 116 hits, tegenover 98 hits in 2019. Het grootste deel van de aangeboden gezichtsafbeeldingen werd niet door CATCH herkend. De politie laat aan NU.nl weten dat bij de hits niet bekend is in hoeveel gevallen het daadwerkelijk om dezelfde persoon gaat. Iets wat de politie inmiddels wel onderzoekt. Het is daardoor ook onduidelijk welke rol CATCH precies speelt bij het opsporen en vervolgen van verdachten.