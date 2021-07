ACM wil dat Google verbeteringen doorvoert tegen online misleiding

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), andere nationale consumentenautoriteiten in de EU en de Europese Commissie willen dat Google meerdere verbeteringen binnen de eigen diensten en platformen doorvoert om online misleiding van particulieren te voorkomen. Doet het techbedrijf dit niet dan volgt er nader onderzoek en mogelijk ook boetes, zo waarschuwt de ACM vandaag.

Onder leiding van de ACM en de Belgische Economische Inspectie zijn verschillende diensten van Google bekeken, waaronder de Google zoekmachine, Google Play Store en de Google Store. Vervolgens kwamen de toezichthouders met verschillende verbeterpunten. Zo moet Google duidelijk aangeven wie de verkoper van het product is en hoe die te bereiken is. Ook moet binnen de zoekmachine duidelijk worden aangegeven hoe de ranking tot stand is gekomen en of ervoor is betaald.

"Consumenten moeten ervan uit kunnen gaan dat ze niet misleid worden. De informatie die ze krijgen moet duidelijk en volledig zijn. De keuzes die ze maken moeten niet gestuurd worden door valse reviews of onduidelijke betaalde ranking. Ook moeten contactadressen makkelijk vindbaar zijn. Met andere woorden: consumenten moeten met vertrouwen kunnen 'Googelen'", zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh. Google moet de verbeterpunten de komende tijd doorvoeren, anders volgt er nader onderzoek en mogelijke boetes.