Huisartsen deelden zonder toestemming vaccinatiegegevens met RIVM

Huisartsen hebben zonder toestemming van honderden mensen die expliciet hadden aangegeven dat hun vaccinatiegegevens niet met het RIVM mochten worden gedeeld dit toch gedaan. Het datalek werd veroorzaakt door een fout in één van de systemen waar huisartsenpraktijken gebruik van maken, zo laat de ontwikkelaar van het systeem tegenover BNR weten.

Wie zich laat vaccineren wordt gevraagd of hij zijn gegevens in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) wil laten opslaan. In de database worden burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, naam, adresgegevens, reden van vaccinatie zoals medische indicatie, beroep of leeftijd, datum en plaats van vaccinatie en naam vaccin en serienummer voor een periode van minimaal twintig jaar opgeslagen.

Van mensen die geen toestemming geven worden ook gegevens vastgelegd, maar gaat het om een "anonieme set van gegevens", namelijk vaccinatiegegevens (vaccin, batchnummer, prikdatum, eerste of tweede prik), herkomst (Nederland, BES-eilanden en CAS-landen) en leeftijdscohort (drie cohorten).

Door een fout in een systeem waar huisartsenpraktijken gebruik van maken voor het doorgeven van vaccinatiegegevens is de data van mensen die expliciet hadden aangegeven dat ze hun data niet wilden delen met het RIVM dit toch gebeurt. Bij het datalek zijn zeventig huisartsenpraktijken betrokken.

Het gaat om de persoonsgegevens van vijfhonderd mensen die duidelijk hadden aangegeven dat hun informatie niet gedeeld mag worden. Van tweehonderd patiënten is niet bekend of zij toestemming hebben gegeven. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de gegevens zijn inmiddels uit de centrale vaccinatiedatabase verwijderd.