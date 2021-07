Politie ontvangt honderd aangiftes per dag van WhatsAppfraude

De politie ontvangt elke dag gemiddeld honderd aangiftes van WhatsAppfraude. De schade door deze vorm van cybercrime bedraagt volgens politiecijfers meer dan 13 miljoen euro, zo meldt het Openbaar Ministerie. Vooral mensen tussen de 40 en 55 jaar worden slachtoffer en bij honderden slachtoffers weten daders de WhatsApp-accounts van hun doelwitten over te nemen. Vorige week werden twee mannen van achttien jaar hiervoor nog veroordeeld door de rechtbank Rotterdam.

De twee tieners kregen allebei jeugddetentie opgelegd van respectievelijk 282 en 225 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Daarnaast kregen beide mannen een taakstraf van 180 uur opgelegd. Ook moeten zij de slachtoffers en de Staat in totaal 2.770 euro terugbetalen. Van het bij hen in beslag genomen cash geld is 90.000 euro verbeurd verklaard.

De twee waren sinds september vorig jaar bezig met WhatsAppfraude. Het duo beschikte over de telefoonnummers van hun slachtoffers en probeerden zo hun WhatsApp-accounts over te nemen. Om toegang te krijgen tot een WhatsApp-account moet bij WhatsApp een verificatiecode worden aangevraagd en ingevoerd. Deze code wordt door WhatsApp via sms naar het betreffende telefoonnummer verstuurd.

De verdachten stuurden naar deze gebruikers een bericht met het verzoek om de ontvangen verificatiecode door te sturen. Dit bericht werd verstuurd namens iemand uit de contactenlijst van het beoogde slachtoffer, van wie het account al eerder door de verdachten was overgenomen. Wanneer de verificatiecode werd teruggestuurd kon het WhatsApp-account worden overgenomen.

Waarna er toegang tot het account was verkregen stuurden de twee naar iedereen in de contactenlijst van het slachtoffer een verzoek om geld te lenen. Wanneer daarop werd gereageerd stuurde het duo een Tikkie-betaalverzoek. Hiervoor werd er gebruikgemaakt van de rekeningen van katvangers. Op basis van verklaringen van de verdachten hebben zij hun slachtoffers voor zeker 100.000 euro gedupeerd.

Naast de WhatsAppfraude werden de verdachten ook veroordeeld voor het witwassen van respectievelijk 75.000 en 2.030 euro. Het OM had respectievelijk twaalf maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk en 24 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk geëist. De rechter besloot een lagere straf op te leggen omdat de verdachten nog jong zijn, een blanco strafblad hadden en dat het opleggen van een langere onvoorwaardelijke jeugddetentie de kans dat ze weer de fout in gaan waarschijnlijk niet zal verkleinen.