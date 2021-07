Decryptietools No More Ransom-project politie 6 miljoen keer gedownload

Vijf jaar geleden lanceerden de Nederlandse politie, Europol en antivirusbedrijven Kaspersky Lab en McAfee het No More Ransom-project als initiatief tegen ransomware. De decryptietools die via No More Ransomware worden aangeboden en waarmee slachtoffers van ransomware kosteloos hun bestanden kunnen ontsleutelen zijn sindsdien meer dan zes miljoen keer gedownload, zo laat Europol vandaag weten.

De decryptietools op de website van No More Ransom zijn van verschillende antivirusbedrijven afkomstig en maken het mogelijk om bestanden van 140 verschillende ransomware-families te ontsleutelen. Ook het aantal deelnemers aan No More Ransom is door de jaren heen gegroeid. In totaal bestaat het project uit honderdzeventig partners. Het gaat voornamelijk om antivirusbedrijven, opsporingsdiensten en computer emergency response teams (CERTs).

De website is in 37 talen beschikbaar. Door ransomware getroffen gebruikers kunnen er de "Crypto Sheriff" downloaden. Die kijkt of de ransomware op het systeem bekend is en biedt in dit geval een link naar de gratis decryptietool. "De beste manier om gezond te blijven is door niet ziek te worden. Een opmerking die ook van toepassing is op ransomware-aanvallen", aldus Europol. De opsporingsinstantie adviseert om back-ups te maken, voorzichtig te zijn met het klikken op links en e-mailbijlagen en in het geval van een infectie geen losgeld te betalen.