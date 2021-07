Google wil trackingcookies binnen Chrome in derde kwartaal 2023 uitfaseren

Google wil het gebruik van trackingcookies binnen Chrome in het derde kwartaal van 2023 uitfaseren. Dat blijkt uit een bijgewerkt schema waar 9to5Google over bericht. Oorspronkelijk was het techbedrijf van plan om de ondersteuning van trackingcookies volgend jaar binnen de browser te verwijderen. Vorige maand maakte Google bekend dat het meer tijd nodig heeft voor de uitrol.

Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd. Om gebruikers zonder het gebruik van third-party cookies toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de Privacy Sandbox, een verzameling van technologie├źn, waaronder het veel bekritiseerde Federated Learning of Cohorts (FLoC).

Bij FLoC worden Chrome-gebruikers op basis van hun browsegedrag in zogeheten cohorten geplaatst. Chrome kijkt naar alle websites die de gebruiker bezoekt en deelt de gebruiker op basis hiervan in een cohort. Deze cohorten zijn van een uniek id voorzien. Vervolgens kunnen adverteerders op basis van het cohort-id gerichte advertenties tonen. Verschillende burgerrechtenbewegingen en privacyexperts hebben kritiek op de trackingmethode geuit.

Volgens Google heeft het meer tijd nodig om de technologie verder te ontwikkelen en door toezichthouders, de "webcommunity" en advertentiebedrijven geaccepteerd te krijgen. Daarop werd gesteld dat de implementatie van FLoC binnen Chrome "eind 2023" zou plaatsvinden. In het nieuwe schema geeft Google meer details. Zo zal de eerste fase zonder trackingcookies in het vierde kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Dan zullen alle vereiste API's om gebruikers zonder trackingcookies te kunnen volgen beschikbaar zijn. Vervolgens zullen trackingcookies in het derde kwartaal van 2023 gedurende een periode van drie maanden binnen Chrome worden uitgefaseerd en vervangen door FLoC.