Snowden: smartphone is het gevaarlijkste voorwerp dat ik bezit

Het eerste dat klokkenluider Edward Snowden naar eigen zeggen doet bij de aanschaf van een nieuwe telefoon is het verwijderen van verschillende verborgen microfoons en het doorvoeren van andere aanpassingen. Desondanks noemt Snowden zijn smartphone het gevaarlijkste voorwerp dat hij bezit en dat zal niet veranderen zolang er een gehele industrie bestaat die als enige doel heeft het vinden en uitbuiten van kwetsbaarheden in de apparaten.

De klokkenluider wijst naar de recente ophef over de Pegasus-spyware van de NSO Group waarmee wereldwijd activisten, journalisten en politici zouden zijn bespioneerd. Verschillende nieuwsorganisaties kregen een lijst met 50.000 telefoonnummers in handen die van mogelijke Pegasus-doelwitten zouden zijn. Al jaren wordt er echter bericht over de Pegasus-spyware, dat smartphones vol ernstige kwetsbaarheden zitten en telefoons uitgebreide monitoring en tracking van gebruikers mogelijk maken.

Toch is het volgens Snowden lastig voor mensen om te accepteren dat iets dat zo goed voelt in werkelijkheid helemaal niet goed is. "De telefoon die je vasthoudt verkeert in een continue staat van onveiligheid, en is klaar om door iedereen te worden geïnfecteerd die geld geeft aan de nieuwe Insecurity Industrie", zo laat de klokkenluider in een artikel op Substack weten.

Met de Insecurity Industry wijst Snowden naar bedrijven die als enige doel hebben het vinden van kwetsbaarheden in smartphones om vervolgens exploits en malware te ontwikkelen waarmee hun klanten doelwitten kunnen aanvallen. Een industrie die volgens Snowden ontmanteld zou moeten worden. Zelfs als bedrijven als de NSO Group zouden verdwijnen zou dit niets veranderen aan het feit dat we ons in de "grootste crisis van computersecurity in de computergeschiedenis" bevinden, zo stelt Snowden.

"De meeste kwetsbaarheden die door de Insecurity Industry worden gevonden en misbruikt worden voor technische redenen geïntroduceerd zodat een computer kan bijhouden wat het moet doen, op het exacte moment dat de code is geschreven, wat het kiezen van een veiligere programmeertaal een essentiële bescherming maakt, en toch wordt dit zelden gedaan", merkt de klokkenluider op.

Snowden ziet ook een rol weggelegd voor overheden om bedrijven zoals de NSO Group aan te pakken en aansprakelijk te maken voor de gevolgen van hun software. "Als we niets doen om de verkoop van deze technologie tegen te gaan, zullen het niet alleen 50.000 doelwitten zijn: het zullen 50 miljoen doelwitten zijn, en het zal veel sneller plaatsvinden dan we denken. Dit zal de toekomst zijn: een wereld waar mensen te druk zijn met het spelen met hun telefoon om op te merken dat iemand anders die bestuurt."