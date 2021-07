Overheid wil data uit basisregistratie personen met meer partijen gaan delen

De overheid wil met meer partijen systematisch gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gaan delen, zo blijkt uit een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag heeft gepresenteerd. De BRP heeft als primair doel het verstrekken van persoonsgegevens aan overheidsorganen.

Niet-overheidsorganen kunnen slechts systematisch gegevens ontvangen wanneer ze werkzaamheden verrichten die zijn aangemerkt als een "gewichtig maatschappelijk belang" waarvoor BRP-gegevens noodzakelijk zijn. Deze werkzaamheden en partijen zijn in het Besluit BRP aangewezen. Nu hebben verschillende niet-overheidsorganisaties gevraagd om voor verschillende doelen ook gegevens uit de BRP te ontvangen.

Het gaat om klinisch genetische centra die familieleden van een patiënt willen informeren waarbij erfelijke aandoeningen zijn vastgesteld, het Informatieknooppunt zorgfraude dat met de gegevens zorgfraude wil bestrijden, banken en notarissen die cliëntenonderzoek willen uitvoeren en als vierde en laatste levens- en natura-uitvaartverzekeraars die de gegevens voor controles willen gebruiken.

"Met het opnemen van nieuwe werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang kan de privacy van burgers in het geding zijn. Er worden immers nieuwe derden toegevoegd die toegang krijgen tot de BRP-gegevens van burgers", zo staat in de concept regeling. Volgens de uitleg is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers in dit geval gerechtvaardigd en noodzakelijk.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de algemene maatregel van bestuur via Internetconsultatie.nl aangeboden. Er kan tot 7 september van dit jaar op worden gereageerd.