1Password haalt 100 miljoen dollar op in nieuwe investeringsronde

Wachtwoordmanager 1Password heeft in een nieuwe investeringsronde 100 miljoen dollar opgehaald, zo laat het bedrijf vandaag weten. De waarde van 1Password wordt nu op 2 miljard dollar geschat. Het opgehaalde geld zal het bedrijf naar eigen zeggen gaan gebruiken om verder te groeien en nieuwe oplossingen voor organisaties en thuisgebruikers te ontwikkelen.

1Password claimt dat het sinds de laatste investeringsronde in 2019 sterk is gegroeid en inmiddels meer dan 90.000 zakelijke klanten telt, waaronder IBM, Slack, Shopify, Under Armour en Gitlab. Die maken allemaal gebruik van de zakelijke wachtwoordmanager die 1Password biedt. Daarnaast lanceerde het bedrijf de afgelopen maanden verschillende andere zakelijke oplossingen.