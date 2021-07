Kiesraad positief over wetsvoorstel dat gebruik telsoftware verplicht

De Kiesraad is positief over het conceptwetsvoorstel dat het gebruik van telsoftware bij de verkiezingen verplicht stelt en de organisatie verantwoordelijk maakt voor het beheer en de beveiliging van de software waarmee de verkiezingsuitslagen worden berekend en vastgesteld. Dat laat de Kiesraad weten in een advies aan demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

In het conceptwetsvoorstel "programmatuur verkiezingsuitslagen" wordt het gebruik van uitslagprogrammatuur bij de verkiezingen voor het gemeentelijk stembureau, het nationaal briefstembureau en het centraal stembureau verplicht gesteld. Volgens de Kiesraad heeft het gebruik van digitale bestanden als aanvulling op het papieren proces bij het vaststellen van de verkiezingsuitslagen een meerwaarde.

"Op basis van de digitale bestanden is het mogelijk om verdergaande controles op de tellingen uit te voeren. Ook vergroot de ontsluiting van deze bestanden de transparantie van het proces." Wel ziet de Kiesraad graag expliciet vermeld in de Kieswet dat de verkiezingsuitslag niet alleen op basis van de door de telsoftware gegenereerde uitkomsten kan worden vastgesteld, maar dat er altijd een handmatige controle op plaatsvindt.

Verder regelt het conceptwetsvoorstel dat het gebruik en de werking van de software stapsgewijs worden gemonitord en waar nodig gecorrigeerd. Daarvoor krijgt de Kiesraad onder andere de bevoegdheid tot het stellen van aansluit- en gebruiksvoorschriften en bevoegdheden die ervoor zorgen dat de voorschriften door de gebruikers worden nageleefd. In het uiterste geval kan de Kiesraad het gebruik van de telsoftware onderbreken.

Tevens adviseert de Kiesraad waar het gaat om de uitwerking van technische aspecten in lagere regelgeving, zoals de vereisten voor de uitslagprogrammatuur, deze regels regelmatig te evalueren. "Op deze manier blijven de regels in de pas lopen met de zich snel opvolgende technische ontwikkelingen."