Biden: VS kan door cyberaanval in echte oorlog terechtkomen

De Verenigde Staten kunnen als gevolg van een cyberaanval in een echte oorlog met een grote mogendheid terechtkomen, zo heeft de Amerikaanse president Biden gewaarschuwd. Hij wees daarbij onder andere naar recente ransomware-aanvallen in de Verenigde Staten die voor grote schade zorgden, zoals de aanval op de Colonial Pipeline en vleesverwerker JBS.

"We hebben gezien hoe cyberdreigingen, waaronder ransomware-aanvallen, steeds vaker schade en verstoringen in de echte wereld veroorzaken. Ik kan dit niet garanderen, en jullie weten net zoveel als ik, maar ik denk dat het waarschijnlijk is dat als we in een echte oorlog met een grote mogendheid terechtkomen, dit het gevolg is van een grote cyberaanval."

De Amerikaanse president noemde vervolgens de dreiging die Rusland en China voor de Verenigde Staten vormen. Onlangs beschuldigde de VS Rusland nog voor de SolarWinds-aanval en China voor de aanval op Microsoft Exchange-servers. Biden deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan het Office of the Director of National Intelligence (ODNI), de overkoepelende overheidsinstantie voor Amerikaanse inlichtingendiensten.