Telecomfabrikanten blij met vrije modemkeuze voor Nederlandse consument

Europese fabrikanten van telecomapparatuur zijn blij met de nieuwe beleidsregel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) waardoor Nederlandse internetgebruikers vanaf eind januari 2022 niet langer gebonden zijn aan de modem die hun internetprovider hen aanbiedt, maar zelf een modem kunnen kiezen.

Na Finland in 2014, Duitsland in 2016 en Italië in 2018 zal over zes maanden de vrije modemkeuze ook in Nederland een feit zijn. "Providers in Nederland bepaalden tot nu toe welke modem jij als klant bij je abonnement kreeg. En dat is raar, aangezien je bijvoorbeeld bij het afsluiten van een telecomabonnement wél zelf mag bepalen welke smartphone je daarbij kiest. Waarom dan niet bij modems?", stelt Rudi Stahl van telecomfabrikant Gigaset de vraag.

"Dit is een echte mijlpaal en zorgt voor meer innovatie en een veiliger internetaansluiting! Voor het eerst kunnen internetgebruikers bewust investeren in eindapparatuur met een breder scala aan functies, aanzienlijk betere cyberbeveiliging en gegarandeerde updates. Dit plaatst hen op gelijke voet met veel andere burgers en bedrijven in de EU", laat Jan Buis van LANCOM Systems weten.

Het Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller (VTKE), een alliantie van Europese telecomfabrikanten, zet zich al jaren in voor vrije modemkeuze en is, vanzelfsprekend, blij met deze nieuwe richtlijn. "Consumenten weten zelf het beste welke wensen ze hebben als het gaat om het thuisnetwerk en zouden altijd de vrijheid moeten hebben om elke modem te kunnen kiezen die hierbij aansluit", aldus de alliantie. Die hoopt dat ook andere landen de vrije modemkeuze zullen invoeren.