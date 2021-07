AIVD-directeur wil wetswijziging om krachtiger op cyberaanvallen te reageren

De AIVD moet 'praktischer en krachtiger' op cyberaanvallen kunnen reageren waarvoor de wet moet worden aangepast, zo stelt Erik Akerboom, directeur van de inlichtingendienst, tegenover EenVandaag. Zo wil de AIVD-directeur vaker buitenlandse systemen waarmee aanvallen op Nederlandse systemen worden uitgevoerd uitschakelen. "De wet geeft wel mogelijkheden om te kunnen handelen. Die benutten we ook", zegt Akerboom.

"We zien nu alleen dat de dreiging toeneemt. En er is een behoefte om meer te kunnen. Al is het alleen maar om de tegenstanders waar een offensieve dreiging vanuit gaat te stoppen." Akerboom wil dat de AIVD en MIVD de krachten bundelen om de beste technologie en mensen te krijgen. "En ervoor zorgen dat wij slimmer, sneller en beter zijn dan onze tegenstanders. Dat doen we ook met buitenlandse diensten."

Naarmate cyberaanvallen serieuzer worden en voor meer schade zorgen vindt de AIVD-directeur dat de dienst stevigere maatregelen moet kunnen nemen. "Maar ik vind dat je dat met wijsheid moet doen. Want een aanval kan ook heel veel collateral damage opleveren." De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) geeft de AIVD de bevoegdheid om systemen te verstoren. De AIVD is daar "redelijk terughoudend" mee. "We vinden dat je alles moet overwegen wat effectief is en niet te snel zelf schade moet veroorzaken", merkt Akerboom op.

Toch loopt de inlichtingendienst volgens de AIVD-directeur tegen wettelijke beperkingen aan waardoor het zelf niet bij machte is om actie tegen systemen van aanvallers te nemen. "Met name als het gaat om die slagkracht ben je afhankelijk van hoe snel je kunt reageren." Als het aan Akerboom ligt moet de AIVD toegang tot systemen kunnen krijgen zonder dat alles van tevoren precies bekend is. "Er is een behoefte om meer te kunnen, al is het alleen maar om de tegenstanders, de offensieve dreiging te stoppen."