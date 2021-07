NSA: vermijd openbare wifi-hotspots en schakel bluetooth en nfc uit

Wie met zijn laptop of smartphone onderweg is doet er verstandig aan om openbare wifi-hotspots te vermijden en bluetooth en nfc uit te schakelen, zo adviseert de Amerikaanse geheime dienst NSA in een nieuw document over het beveiligen van draadloze apparaten in openbare omgevingen (pdf).

Volgens de NSA kunnen aanvallers apparaten via bluetooth, openbare wifi en near-field communication (nfc) compromitteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van malafide wifi-hotspots. "Deze technologieën moeten goed worden geconfigureerd om ervoor te zorgen dat apparaten niet worden gecompromitteerd. Het risico is niet alleen theoretisch, deze malafide technieken zijn algemeen bekend en worden toegepast", aldus de Amerikaanse geheime dienst.

In het document wordt aangeraden om openbare wifi-hotspots te vermijden en bluetooth en nfc uit te schakelen wanneer die niet in gebruik zijn. Verder adviseert de NSA om een denylist te gebruiken van welke applicaties toegang tot bluetooth hebben, te controleren dat de discovery mode van bluetooth niet staat ingeschakeld en het monitoren van bluetooth-verbindingen. Ook doen gebruikers er volgens de geheime dienst verstandig aan om het automatisch verbinding maken met wifi-netwerken uit te schakelen en gebruikte hotspots na het gebruik weer te vergeten.