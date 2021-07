Estland meldt diefstal van 286.000 pasfoto's uit overheidsdatabase

Door een kwetsbaarheid in een foto-uitwisselingsdienst van de Estse overheid zijn twee weken geleden ruim 286.000 pasfoto's uit de identiteitsdocumentdatabase van de Estse overheid gestolen, zo hebben de autoriteiten in het land bekendgemaakt. Het beveiligingslek in de applicatie van de Estse it-autoriteit RIA zorgde ervoor dat de geldigheid van gebruikersinvoer niet goed werd gecontroleerd.

Met een naam en iemands identificatienummer was het mogelijk om de pasfoto van die persoon te downloaden, aldus RIA in een verklaring. Zowel naam als identificatienummer zijn openbare data en in verschillende openbare database te vinden, laat de it-autoriteit verder weten. Nadat het downloaden van de pasfoto's was opgemerkt werd de dienst uit de lucht gehaald en verschillende ip-adressen gebruikt voor het downloaden doorgestuurd naar de Estse politie.

Die hield op 23 juli een verdachte aan. Volgens RIA zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de gedownloade foto's zijn verspreid. De kwetsbaarheid was al sinds de lancering van het systeem enkele jaren geleden aanwezig, maar de it-autoriteit zegt geen redenen te hebben om aan te nemen dat soortgelijke aanvallen in het verleden hebben plaatsgevonden. Alle gedupeerde burgers zullen via e-mail over het datalek worden ingelicht.