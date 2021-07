Vakbonden: door Google voorgestelde vaccinatieplicht mag niet in Nederland

Het plan van Google om te verplichten dat alle werknemers op kantoor zijn gevaccineerd mag niet in Nederland, zo stellen vakbonden CNV en FNV. Er zijn echter binnen de AVG wel mogelijkheden om tot wetgeving te komen waardoor een vaccinatie voor bepaalde doelgroepen verplicht wordt, aldus een arbeidsrechtadvocaat.

Eerder deze week kondigde Google plannen aan dat er een vaccinatieplicht komt voor medewerkers die op kantoor werken. Het beleid wordt eerst in de Verenigde Staten toegepast en zal de komende maanden naar andere regio's worden uitgebreid. Daarbij wordt rekening gehouden met lokale wetgeving en de beschikbaarheid van vaccins, aldus Google-topman Sundar Pichai. Bij Google Nederland werken zo'n negenhonderd medewerkers. Facebook kondigde vervolgens een zelfde soort beleid aan.

"Je baas moet zich aan een aantal regels houden. Je mag bijvoorbeeld niet verplicht worden om je te vaccineren en je bent ook niet verplicht een gezondheidsverklaring af te geven", stelt vakbond CNV. Volgens FNV is een vaccinatieplicht in strijd met het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit. "Voor inbreuken op deze grondrechten is een wettelijke grondslag nodig. Die is er niet. Want ook al geef je zelf toestemming, dan is het nog steeds een inbreuk op je grondrechten."

"De regering zou een spoedwet hiervoor kunnen aannemen, maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben al gezegd dat ze vaccinaties niet verplichten", zegt een woordvoerster van FNV tegenover persbureau ANP. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens wijst daarnaar. "De regering heeft herhaaldelijk aangegeven dat vaccinatie vrijwillig is. Dit is een belangrijk uitgangspunt. Het registreren van personen die wel of niet gevaccineerd zijn, kan ertoe leiden dat uw werknemers zich toch verplicht voelen zich te laten vaccineren."

Arbeidsrechtadvocaat Katja van Kranenburg van advocatenkantoor CMS stelt dat de AVG ruimte biedt om wetgeving in te voeren waardoor ervoor bepaalde beroepsgroepen wel een vaccinatieplicht gaat gelden. "In de AVG zit gewoon een opening om arbeidsgerelateerde wetgeving te maken, bijvoorbeeld voor zorgmedewerkers. Die ruimte is er en dat doen we nu feitelijk al met zorgmedewerkers en hepatitis B bijvoorbeeld. Dus de vraag is waarom je dat niet met corona en vaccinaties zou doen", laat ze tegenover BNR weten.

Volgens Van Kranenburg zou er wetgeving moeten komen zodat bepaalde beroepsgroepen geen risico voor anderen kunnen vormen en zich dus moeten laten vaccineren. "Dat is een discussie die we nu niet heel goed aan gaan. Dat geldt ook ten aanzien van het testen van werknemers en het vaccineren van werknemers in bepaalde beroepen." De arbeidsrechtadvocaat pleit voor het voeren van een debat en een volwassen discussie om uiteindelijk tot wetgeving te komen.