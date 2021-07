Amazon krijgt wegens AVG-overtreding boete van 746 miljoen euro opgelegd

De Luxemburgse privacytoezichthouder CNPD heeft Amazon wegens het overtreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een boete van 746 miljoen euro opgelegd. Dat heeft Amazon in een document aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC bekendgemaakt.

De boete werd op 16 juli door de CNPD opgelegd. Verdere details over de zaak staan niet in het document vermeld. Amazon noemt de AVG-boete ongegrond en is van plan om beroep aan te tekenen. In juni werd bekend dat de Luxemburgse privacytoezichthouder nog van plan was om Amazon een boete van 349 miljoen euro wegens het overtreden van de AVG op te leggen, maar de reden hiervoor wilde de CNPD niet laten weten. Waarom de boete nu hoger uitvalt is onduidelijk.