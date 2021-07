Google blokkeert binnenkort het inloggen op oude Androidtelefoons

Eigenaren van een oude Androidtelefoon kunnen vanaf 27 september niet meer op Google-diensten zoals Gmail, YouTube en Maps inloggen, zo heeft Google aangekondigd. De maatregel gaat gelden voor Androidtoestellen die op Android 2.3.7 of lager draaien. Volgens Google is de maatregel nodig om gebruikers te beschermen.

"Wanneer de ondersteuning voor inloggen met een Google-account op Android 2.3.7 en lager stopt, zul je een gebruikersnaam- of wachtwoordfoutmelding ontvangen als je probeert in te loggen op je apparaten of een e-mail- of kalenderaccount toevoegt", aldus de uitleg van Google. Gebruikers zullen naar Android 3.0 of nieuwer moeten upgraden als ze op hun Google-account willen kunnen inloggen.

Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort wordt gebruikers aangeraden om via de webbrowser op hun Google-account in te loggen. "Je kunt nog steeds van bepaalde Google-diensten gebruikmaken wanneer je op de browser van je toestel bent ingelogd op Google."

Android 2.3, met de codenaam Gingerbread, verscheen in december 2010. Versie 2.3.7 kwam in september 2011 uit. Volgens cijfers van AppBrain, StatCounter en Statista worden deze en oudere versies nog nauwelijks gebruikt. Vorig jaar besloot WhatsApp de ondersteuning van Android 2.3.7 al te stoppen.