Afstaan vingerafdrukken voortaan verplicht voor nieuwe identiteitskaart

Wie een identiteitskaart aanvraagt moet voortaan ook verplicht twee vingerafdrukken afstaan, die op de chip van het identiteitsbewijs worden opgeslagen. De verplichting om vingerafdrukken af te staan volgt uit een Europese verordening, die stelt dat alle identiteitskaarten in de EU twee vingerafdrukken van de houder moeten bevatten. Het is één van de veranderingen van de nieuwe Nederlandse identiteitskaart die vandaag is geïntroduceerd.

Verder staat het Burgerservicenummer (BSN) in een qr-code op de achterzijde van de identiteitskaart. Het BSN is hiermee verwijderd uit de machineleesbare strook en de chip. Naast het verwerken van het BSN in een qr-code, staat het ook nog als leesbare cijfers op de achterzijde van de id-kaart aan de rechterkant. Op de kaart zelf staat nu een blauwe EU-vlag met gele sterren en de letters NL. Ook is er een nieuw kinegram (echtheidskenmerk) toegevoegd.

Door het verplaatsen van het BSN naar de achterkant van de identiteitskaart moet het straks veiliger worden om een kopie van de id-kaart te maken, aldus de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). "Schrijf wel altijd het doel en de datum op de kopie of gebruik hiervoor de KopieID-app. Let op: als je een kopie van de achterzijde moet afgeven, moet je zowel de qr-code als het BSN in leesbare cijfers wegstrepen."

De vingerafdrukken die bij de aanvraag moeten worden afgestaan worden tijdelijk opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Bij het afhalen van de identiteitskaart verdwijnen de vingerafdrukken automatisch uit deze administratie, zo stelt de RvIG. "De vingerafdrukken staan dan alleen op de chip van je identiteitskaart of paspoort, die je zelf in bezit hebt."

Door de opslag van vingerafdrukken is de identiteitskaart wel enkele euro's duurder geworden. Het gaat om een verhoging van 3,55 euro. Voor mensen die via ambassades in het buitenland een id-kaart aanvragen bedraagt de stijging 5,68 euro.