Zoom wil massaclaim over zoombombing en end-to-end encryptie schikken

Zoom wil een massaclaim die in de Verenigde Staten was aangespannen over zoombombing, het delen van persoonsgegevens met techbedrijven en misleiding over end-to-end encryptie voor 85 miljoen dollar schikken. Volgens de klagers had Zoom onvoldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om zoombombing, waarbij personen online vergaderingen verstoren, te voorkomen.

Daarnaast stellen de klagers dat Zoom miljoenen gebruikers over het gebruik van end-to-end encryptie misleidde. Zoom claimde dat het de communicatie van gebruikers end-to-end versleuteld beveiligde, terwijl dat niet het geval was. Bij end-to-end encryptie hebben alleen de afzender en ontvanger toegang tot de inhoud van berichten. Zoom paste geen end-to-end encryptie toe en had zodoende toegang tot de communicatie van gebruikers.

Verder vinden de klagers dat de privacy van gebruikers is geschonden, omdat Zoom persoonlijke data met Facebook, Google en LinkedIn deelde. Zoom ontkent dat het iets verkeerds heeft gedaan, maar heeft nu wel besloten om de massaclaim voor een bedrag van 85 miljoen dollar te schikken. De rechter moet het schikkingsvoorstel nog wel goedkeuren.

Wordt de schikking goedgekeurd, dan krijgen betaalde Zoom-gebruikers vijftien procent van hun abonnementskosten vergoed of 25 dollar, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Gebruikers die niet voor een account betaalden kunnen maximaal vijftien dollar tegemoet zien, melden CNBC en The New York Times.