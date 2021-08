Criminelen gebruiken punycode-domein om Brave.com te imiteren

Punycode is niet echt het probleem. Punycode is de "truc achter de schermen" om toch een ASCII domeinnaam te kunnen gebruiken (zowel in DNS als in het https servercertificaat) voor een Unicode domeinnaam.



Het probleem is dat veel webbrowsers, in links en de URL-balk, i.p.v. een punycode, een IDN tonen (International Domain Name), waarmee gebruikers op het verkeerde been kunnen worden gezet.



Het is m.i. schandalig dat je voor duidelijk misleidende domeinnamen zowel een DNS- registratie kunt kopen als er een https servercertificaat voor kunt verkrijgen (no thanks to Let's Encrypt die dit niet hun probleem vindt).