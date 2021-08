Home Depot voorziet gereedschap van 'bluetooth-slot' tegen winkeldiefstal

De Amerikaanse doe-het-zelf-keten Home Depot gaat elektrisch gereedschap verkopen dat alleen werkt wanneer het bij de kassa via bluetooth is geactiveerd. Dit moet winkeldiefstal tegen gaan, omdat gestolen apparatuur zonder deze bluetooth-activatie niet werkt, zo laat de keten tegenover Business Insider weten.

De bluetooth-activatie zou geen gevolgen voor klanten moeten hebben die hun apparatuur gewoon bij de kassa afrekenen, aldus topman Scott Glenn. Bij de ontwikkeling van het 'bluetooth-slot' werkte Home Depot samen met leveranciers, partners en het eigen interne it-team. De beveiliging is bij een aantal locaties getest en wordt nu onder de bijna tweeduizend winkels in de Verenigde Staten uitgerold. Verdere details over de werking ervan zijn nog niet bekendgemaakt.