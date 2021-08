Windows 10 gaat potentieel ongewenste applicaties standaard blokkeren

Een feature van Microsoft Defender die Windows 10-gebruikers tegen potentieel ongewenste applicaties (PUA's) moet beschermen wordt deze maand standaard door Microsoft ingeschakeld. Dat heeft het techbedrijf bekendgemaakt. Potentieel ongewenste programma's kunnen volgens Microsoft de computer vertragen, onverwachts advertenties tonen of andere, schadelijke software installeren.

Vorig jaar mei werd de feature "potentially unwanted app blocking" via de Windows 10 May 2020 Update geïntroduceerd, maar stond standaard voor eindgebruikers uitgeschakeld. Microsoft laat nu weten dat de feature begin deze maand standaard zal worden ingeschakeld, zowel voor het detecteren van ongewenste applicaties in de downloads van de gebruiker als al gedownloade of geïnstalleerde apps. Gebruikers kunnen de feature zelf uitschakelen.