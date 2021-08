Aanpassing CoronaCheck-app moet misbruik screenshot qr-codes tegengaan

Het kabinet zal verschillende aanpassingen aan de CoronaCheck-app doorvoeren die moeten voorkomen dat mensen door middel van een screenshot van een qr-code toegang tot locaties of evenementen krijgen. Dat heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid aangekondigd.

"Het lijkt op sommige telefoons mogelijk te zijn om de qr-code in de CoronaCheck app te kopiëren of er een screenshot van te maken", waarschuwde Koninklijke Horeca Nederland al in juni. Het kabinet wil dergelijk misbruik nu tegengaan.

"Om controle op de toegangsbewijzen bij betreden van het evenement te verbeteren zal de qr-code van de CoronaCheck app sneller verversen en wordt het interactieve bewegende element zichtbaarder, hetgeen het gebruik van screenshots tegen moet gaan", schrijft de minister in een brief over de kabinetsreactie op het laatste OMT-advies aan de Tweede Kamer.

Daarnaast zal er met gedragsexperts een systeem worden uitgewerkt waarbij 'mystery guests' worden ingezet om te monitoren of coronatoegangsbewijzen wel goed worden gecontroleerd. "Monitoring en signalering moeten het mogelijk maken om gerichter gesprekken te voeren met brancheverenigingen en toezicht te houden en daar indien nodig consequenties aan te verbinden", aldus De Jonge.