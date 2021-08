Politie houdt 19-jarige Eindhovenaar aan op verdenking van phishing

De politie heeft een 19-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van phishing. De man zou via de betaalverzoekfraude tientallen slachtoffers hebben gemaakt. Bij betaalverzoekfraude worden slachtoffers op bijvoorbeeld Marktplaats benaderd door een zogenaamde koper, die ter controle van de verkoper vraagt of die een cent wil overmaken. Het betaalverzoek dat de zogenaamde koper stuurt wijst echter naar een phishingsite.

"De slachtoffers ontvingen een via WhatsApp een betaalverzoek en het verzoek om hun rekening te verifiëren. Via een link kwamen zij op een website terecht waarin gevraagd werd om onder andere hun bankpasgegevens in te vullen. Met die informatie werd door de verdachte geld van deze rekening gehaald", zo laat de politie weten.

De politie adviseert om geen links die via WhatsApp, e-mail of sms worden ontvangen en van onbekenden afkomstig zijn te openen. "Dat is het belangrijkste advies dat we kunnen geven in deze fraudezaak. Betaling kun je het beste doen via veilige kanalen of contant bij aflevering van de gekochte spullen."