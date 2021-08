Back-updienst ziet meeste uitval in tweede kwartaal bij Seagate-schijven

Back-updienst Backblaze publiceert elk kwartaal een overzicht van de betrouwbaarheid van gebruikte harde schijven en daaruit blijkt dat in het tweede kwartaal het voornamelijk Seagate-schijven waren die uitvielen. Het onderzoek van Backblaze is gebaseerd op 178.000 harde schijven die in het gebruik heeft.

Met name de 8TB, 12TB, 14TB en 16TB schijven van Seagate lieten verhoudingsgewijs veel uitval zien. De schijven van fabrikant HGST doen het daarentegen beter dan gemiddeld. Over de hele linie genomen nam het aantal uitgevallen harde schijven wel toe van 0,85 procent in het eerste kwartaal van dit jaar naar 1,01 procent in het tweede kwartaal.

Naast kwartaalcijfers houdt Backblaze ook de "lifetime" uitval bij sinds het in 2013 met de metingen begon. Ook in dit overzicht tonen de schijven van Seagate een hoger dan gemiddelde uitval. In de afgelopen acht jaar zag de back-updienst bijna 8800 harde schijven uitvallen. 7900 daarvan waren van Seagate. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat Backblaze voor het grootste gedeelte gebruikmaakt van Seagate-schijven.