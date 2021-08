Hoogleraar: schokkend dat politie via kentekencamera's mensen fotografeerde

Het is schokkend dat de politie vijf jaar lang zonder wettelijke bevoegdheid door middel van kentekencamera's inzittenden van auto's heeft gefotografeerd, stelt hoogleraar ict en privacyrecht Frederik Zuiderveen Borgesius tegenover Nieuwsuur.

Gisteren maakte NRC bekend dat de politie op 55 locaties kentekencamera's heeft gebruikt om niet alleen kentekens te registreren maar ook foto's van inzittenden te maken, terwijl hiervoor geen wettelijke bevoegdheid is. Inmiddels is de politie hiermee gestopt. Zuiderveen Borgesius zegt van het nieuws geschrokken te zijn, mede omdat er destijds uitgebreid is gediscussieerd of politie de bevoegdheid moest krijgen om via kentekencamera's de kentekens, en zo het reisgedrag, van mensen vast te leggen.

"En dan blijkt een paar jaar later dat het systeem met al die camera's wordt gebruikt om mensen te fotograferen", aldus de hoogleraar. "Het is schokkend dat ze vijf jaar lang op grote schaal mensen fotograferen zonder wettelijke basis en zonder dat de politiek ervan weet. En dan zolang, dat is schokkend." Door middel van ANPR-camera's kon de politie onlangs de verdachten achter de aanslag op Peter R. de Vries aanhouden, maar daarvoor is het niet nodig om ook de inzittenden te fotograferen, merkt de hoogleraar op.

De afgelopen jaren hebben zich meerdere zaken voorgedaan waarbij bleek dat politie en andere overheidsinstanties zich niet aan de wet hielden. "Het lijkt bijna een natuurwet dat als je een bevoegdheid verleent dat ze dan in hun enthousiasme te ver gaan", zegt Zuiderveen Borgesius. Hij stelt dat de kans bestaat dat politie en opsporingsinstanties, die de hele dag met opsporing bezig zijn, met tunnelvisie te maken krijgen en denken dat ze meer moeten kunnen.

"Daarom moeten we met z'n allen er democratisch over beslissen of de politie deze bevoegdheid ook krijgt. Een publiek debat voeren en dat de Eerste en Tweede Kamer erover beslist. En dan kun je met z'n allen rustig beslissen om een nieuwe bevoegdheid te verlenen. Maar dat is juist waarom de politie niet zelf moet beslissen wat ze allemaal mogen."