Firefox verliest ondanks privacyfeatures ruim 46 miljoen gebruikers

Mozilla heeft de afgelopen jaren allerlei privacyfeatures aan Firefox toegevoegd, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat de browser ruim 46 miljoen gebruikers verloor. En dat kan slecht zijn voor de concurrentie op de browsermarkt, aangezien andere browsers zoals Chrome en Edge gebruikmaken van het door Google ontwikkelde Chromium.

Eind 2018 telde Firefox meer dan 244 miljoen gebruikers. Een aantal dat eind juli naar een kleine 198 miljoen is gedaald. Volgens StatCounter heeft Google Chrome op de desktop een marktaandeel van bijna zeventig procent, gevolgd door Safari, Edge en Firefox. Mozillas browser is inmiddels door zowel Safari als Microsoft Edge ingehaald. In Nederland heeft Firefox op de desktop nog een aandeel van 7,3 procent.

Al in 2018 luidde Mozilla de noodklok over een nieuw browsermonopolie door het stijgende gebruik van op Chromium-gebaseerde browsers. Chromium is een door Google ontwikkelde opensourcebrowser die de basis voor Google Chrome en andere browsers vormt. Google is al de dominante speler in de markt voor zoekmachines en heeft met Chrome ook de meestgebruikte browser.

"Als Mozilla morgen zou verdwijnen, zou Google bijna een volledig monopolie hebben over hoe wij allemaal het web op Windows en Android ervaren. Een enorm gecombineerd marktaandeel", aldus Mozilla-ceo Mitchell Baker destijds. Een ander probleem is dat het kleiner wordende marktaandeel van Firefox ervoor zorgt dat webontwikkelaars en bedrijven geen rekening meer met Firefox houden en zich alleen op Chrome richten.

"We concurreren niet met Google omdat het een goede zakelijke kans is. We concurreren met Google omdat de gezondheid van het internet en online leven afhankelijk is van concurrentie en keuze", liet Mozilla eerder al weten.