Britse scholen starten wegens ransomware later met nieuwe schooljaar

Zes scholen op het Britse eiland Wight hebben wegens een ransomware-aanval besloten om later met het nieuwe schooljaar te starten. Door de aanval die eind juli plaatsvond werd alle data op de schoolsystemen versleuteld en hebben de onderwijsinstellingen geen toegang meer tot hun systemen. De zes scholen stellen in een reactie tegenover Isle of Wight Radio dat de aanval grote gevolgen heeft.

De scholen beschikken namelijk niet over een werkende back-up. Volgens een hoofdleraar moet alle versleutelde schooldata als verloren worden beschouwd en zal het onderwijspersoneel nog zeker maanden bezig zijn om alle verloren informatie te herstellen. Om het personeel bij dit proces te helpen is besloten om de scholen na de zomervakantie drie dagen langer gesloten te houden. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven.