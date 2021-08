Pegasus-onderzoeker: techbedrijven moeten met veiligere telefoon komen

In plaats van een nieuwe smartphone met nog meer megapixels of camera's moeten techbedrijven zoals Apple, Google en Microsoft de portemonnee trekken en een telefoon ontwikkelen die echt veilig is en met vertrouwen door onder andere activisten en journalisten kan worden gebruikt, zo stelt Claudio Guarnieri, hoofd van het securitylab bij Amnesty International.

Guarnieri was betrokken bij het Pegasus Project en deed uitgebreid onderzoek naar smartphones die met de Pegasus-spyware besmet waren geraakt. Het Pegasus Project is een samenwerkingsverband tussen meerdere mediaorganisaties en onderzoekers met als het doel het blootleggen van de Pegasus-spyware en hoe die in de praktijk wordt ingezet.

Volgens de onderzoekers zijn wereldwijd tal van activisten, journalisten, mensenrechtenadvocaten en politici via de Pegasus-spyware bespioneerd. De NSO Group, het bedrijf achter de spyware, stelt dat de oplossing wordt gebruik voor de bestrijding van criminelen en terroristen en is misbruik vooral anekdotisch. "Deze fictie is het product van de geheimen en leugens van een duistere industrie die te machtig is geworden en niet gereguleerd is", aldus Guarnieri.

De onderzoeker spreekt ook over de angst die hij bij slachtoffers van de spyware zag en dat hij hen niet kon helpen. In sommige gevallen werd een slachtoffer een paar dagen na de eerste ontdekking van de Pegasus-spyware opnieuw besmet. In andere gevallen besloten slachtoffers een nieuwe telefoon te regelen, die een paar uur na de installatie ook geïnfecteerd was.

Guarnieri hoopt dat het Pegasus Project als een "wake-up call" zal dienen, niet alleen hoe vernietigend de surveillance-industrie is geworden, maar ook hoe slecht de beschikbare bescherming is. De onderzoeker wijst naar Apple, Google, Microsoft en andere techbedrijven die erkennen moeten welke belangrijke rol ze spelen in deze markt van "geïndustrialiseerde onveiligheid". Guarnieri vindt dat techbedrijven dan ook meer moeten doen om aanvalsvectoren te beperken en de detectie van malware te verbeteren.

"Als ze de teams niet hebben om gerichte dreigingen voor de maatschappij te onderzoeken en verstoren is het de hoogste tijd dat ze die samenstellen", merkt hij op. Zo is het bijvoorbeeld lastig om Androidtoestellen te onderzoeken. Dat is ook één van de redenen dat de Pegasus-spyware zolang onopgemerkt kon blijven, aldus de onderzoeker.

Die vindt dat de grens is bereikt en er dingen moeten veranderen. Naast ingrijpen door de overheid ziet hij ook hier een rol voor techbedrijven weggelegd. "In plaats van een telefoon met een weerzinwekkende hoeveelheid camera's en pixels, zou ik graag een betaalbaarder, toegankelijker en veiliger toestel zien waarin we enig vertrouwen kunnen hebben."