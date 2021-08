D66 wil WhatsApp-alternatief voor werkomgeving Tweede Kamer

D66 zou graag een alternatief willen voor WhatsApp binnen de werkomgeving van de Tweede Kamer. Ook ziet de partij graag veilige laptops voor Kamer-leden waarop een wachtwoordmanager is geïnstalleerd. Dat blijkt uit een recent overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

"Moet de Kamer, net als ministeries, niet overgaan op veilige laptops? Waarom is het niet mogelijk om -- het wordt nu heel praktisch -- een wachtwoordmanager te installeren; dé manier om ook te zorgen dat we complexe wachtwoorden aanzetten in plaats van de gebruikelijke "welkom123!"?", stelde D66-Kamerlid Sneller. Hij wees ook naar verschillende Kamerleden en topambtenaren van wie het WhatsApp-account werd overgenomen. "Maar een alternatief werkt niet lekker binnen de werkomgeving van de Kamer en dus blijft iedereen het wel gebruiken. Kan dit niet worden gefaciliteerd?"

Volgens Sneller lijkt de ict in de Tweede Kamer gebouwd te zijn voor beheergemak en beveiliging in plaats van voor gebruiksgemak. "Vanuit mijn perspectief lijkt me dit de omgekeerde wereld. Het zou ons leven juist makkelijker moeten maken." D66 vroeg dan ook of het geen tijd is voor een herbezinning. "Ik doel dan op een soort beveiligingssysteem voor de officiële registers van de Griffie, waarvan ik snap dat er een hoog niveau van beveiliging voor komt, en los daarvan een systeem dat het parlementair proces vergemakkelijkt", merkte het Kamerlid op.