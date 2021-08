Universiteit VS ontdekt na penetratietest datalek met gegevens 355.000 personen

Een Amerikaanse universiteit heeft na een jaarlijks geplande penetratietest een datalek ontdekt waarbij de gegevens van meer dan 355.000 mensen zijn buitgemaakt. Tijdens de pentest, die begin juni plaatsvond, werd een kwetsbaarheid in één van de websites van de University of Kentucky ontdekt.

Het beveiligingslek werd verholpen en in samenwerking met een forensisch bedrijf vond er een onderzoek plaats. Daaruit bleek dat een aanvaller begin dit jaar de achterliggende database heeft buitgemaakt. Het systeem in kwestie wordt gebruikt voor het beoordelen van studenten die examens doen. In de database stonden de gegevens van 355.000 leerlingen en docenten uit Kentucky.

Het gaat om hun gebruikersnaam, meestal een e-mailadres, en wachtwoord om toegang tot het systeem te krijgen. Vanwege het datalek heeft de universiteit alle wachtwoorden gereset en gedupeerde personen ingelicht. Volgens de universiteit zijn er geen aanwijzingen dat er misbruik van de gestolen data is gemaakt (pdf). De universiteit zegt dat het naar aanleiding van het datalek een extra 1,5 miljoen dollar in cybersecurity zal investeren.