Australische overheid waarschuwt voor aanvallen met LockBit-ransomware

De Australische overheid heeft een waarschuwing afgegeven voor de LockBit 2.0-ransomware nadat verschillende organisaties in het land slachtoffer zijn geworden. Daarbij werden gegevens op systemen versleuteld. Ook claimen de aanvallers dat er data is buitgemaakt en die zal worden gepubliceerd wanneer de getroffen organisaties geen losgeld betalen.

Volgens het Australische Cyber Security Centre (ACSC) zijn de in Australië gemaakte slachtoffers in verschillende sectoren actief zijn, waaronder professionele dienstverlening, bouw, productie, retail en voedsel.

De LockBit-ransomware is sinds 2019 actief en wordt aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. In juni van dit jaar verscheen versie 2.0 van de ransomware, aldus het ACSC.

Volgens het ACSC maken de aanvallers gebruik van een kwetsbaarheid in Fortinet FortiOS en FortiProxy om toegang tot de netwerken van organisaties te krijgen. Het gaat om een beveiligingslek aangeduid als CVE-2018-13379 waarvoor op 26 november 2019 een beveiligingsupdate verscheen. Via het lek kan een aanvaller de inloggegevens van vpn-gebruikers stelen. Organisaties wordt dan ook aangeraden om de kwetsbaarheid in kwestie te patchen en multifactorauthenticatie voor alle gebruikers in te schakelen. Verder wordt het dagelijks maken van back-ups en netwerksegmentatie aangeraden.